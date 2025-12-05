Комитет ГД одобрил поправки о сохранении запрета сплошных рубок на Байкале

Новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, а также защитить права проживающих на территории

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Зотин, Владимир Матвиевский/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды одобрил поправки ко второму чтению законопроекта об охране озера Байкал, которыми предлагается сохранить запрет на сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (БПТ) за исключением санитарных мероприятий в погибших лесах. Это следует из таблицы поправок, размещенной в думской электронной базе.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в июне 2023 года, он был принят в первом чтении в июле того же года. Поправками предлагалось дополнить законы "Об охране озера Байкал" и "Об экологической экспертизе". Как отмечали авторы законопроекта, новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, а также защитить права проживающих на БПТ.

Принятым в первом чтении законопроектом предусматривается расширение перечня случаев, при которых в центральной экологической зоне допускаются сплошные рубки леса, включая строительство инженерной защиты, коммунальной инфраструктуры и объектов особой экономической зоны "Ворота Байкала".

Согласно поправкам ко второму чтению, предлагается запретить сплошные рубки лесных насаждений, допуская их лишь в рамках санитарных мероприятий в погибших лесах - в тех случаях, когда выборочные рубки не обеспечивают восстановление защитных лесов. Также предусматривается создание комиссии по обеспечению охраны озера Байкал и социально-экономическому развитию БПТ, которая будет согласовывать проекты перевода земель и перечни участков для санитарных рубок. Перечень земель, на которых допускаются сплошные рубки, будет определяться правительством РФ на основании решения этой комиссии.

Кроме того, поправками предлагается запретить строительство и реконструкцию объектов капитального строительства на БПТ без проведения государственной экологической экспертизы проектной документации. Также предусматривается запрет на строительство жилья на территориях особых экономических зон, расположенных в границах центральной экологической зоны. Создание в границах центральной экологической зоны новых особых экономических зон допускаться не будет.

15 октября 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету Думы проработать вопрос об исключении нормы о сплошной рубке из законопроекта. По его мнению, профильному комитету необходимо при доработке законопроекта ко второму чтению "найти решение, которое оберегло бы от поспешных шагов". В свою очередь президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 4 декабря 2023 года заявил, что подход к охране Байкала должен учитывать интересы местных жителей и необходимость защиты самого озера.