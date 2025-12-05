На Петербургской бирже продажи бензина из Белоруссии выросли в восемь раз

За пять торговых дней декабря было продано 5,04 тыс. тонн топлива

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Реализация бензина из Белоруссии на Петербургской бирже в первые пять торговых дней декабря выросла больше, чем в восемь раз к показателям 2024 года, следует из обзора Национального биржевого ценового агентства.

В обзоре отмечается, что на текущей неделе продажи автобензина производства НПЗ Белоруссии снижались, но за пять торговых дней декабря на бирже было продано 5,04 тыс. тонн бензина НПЗ Белоруссии, "что более, чем в 8 раз превышает показатели реализации в декабре 2024 года".

Кроме того, в обзоре отмечается, что 5 декабря на биржевых торгах увеличение объемов продаж бензина отмечалось практически на всех базисах поставки после того, как днем ранее поставщикам удалось реализовать не весь запланированный ресурс продукта.

В середине октября глава Петербургской биржи Игорь Артемьев говорил журналистам, что Белоруссия нарастила поставки топлива на Петербургскую биржу, произведенного из российской нефти.