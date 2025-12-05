Авиакомпании РФ нарастили перевозки между Россией и Индией на 12% за 10 месяцев

В Минтрансе уточнили, что регулярные рейсы выполняются по четырем маршрутам с суммарной частотой 15 рейсов в неделю

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские авиакомпании за 10 месяцев 2025 года нарастили перевозки пассажиров между Индией и Россией на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до более 204 тыс. человек, сообщили в Минтрансе РФ.

"В 2024 году российские авиакомпании перевезли почти 240 тыс. пассажиров, а за 10 месяцев 2025 года этот показать превысил 204 тысячи - на 12,4% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что регулярные рейсы выполняются по четырем маршрутам с суммарной частотой 15 рейсов в неделю.

"В сфере транспортного образования продолжается работа по согласованию меморандума о взаимопонимании между Российским университетом транспорта (РУТ) и Индийской академией инженеров автомагистралей. Этот документ позволит создать новые возможности для подготовки специалистов", - рассказали в Минтрансе.