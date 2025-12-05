Минтранс видит перспективы роста грузопотока по восточной ветке МТК Север - Юг

В министерстве уточнили, что по восточной ветке с осени 2022 года уже отправлено 77 контейнерных поездов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минтранс РФ отмечает перспективы увеличения грузопотока по восточной ветке международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг, сообщили в пресс-службе министерства.

"Вместе работаем над развитием международного транспортного коридора Север - Юг. Есть потенциал для увеличения грузопотока", - сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что по восточной ветке с осени 2022 года уже отправлено 77 контейнерных поездов.

Соглашение о создании МТК Север - Юг подписали в 2000 году Россия, Индия и Иран. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - обеспечение грузопотока из Индии, Ирана и стран Персидского залива в Европу через российскую территорию. В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок.

Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.