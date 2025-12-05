РФ и Индия начинают сотрудничать по беспилотному транспорту

Другим совместным направлением станет развитие интеллектуальных транспортных систем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия начинают сотрудничество по беспилотному транспорту и интеллектуальным транспортным системам, сообщили в Минтрансе РФ.

"Новым направлением сотрудничества становится развитие интеллектуальных транспортных систем и беспилотного транспорта", - сказано в сообщении.

Страны также обсуждают возможности интеграции российской национальной цифровой транспортно-логистической платформы с индийской Unified Logistics Interface Platform. "В перспективе это позволит обеспечить трансграничное электронное взаимодействие при перевозках", - считают в российском министерстве.

В Минтрансе добавили, что особое внимание страны уделяют развитию морских перевозок, объем которых вырос по итогам 2024 года. Примером успешного сотрудничества в министерстве назвали прямую морскую контейнерную линию, соединяющую индийские порты Нава-Шева и Мундра с Новороссийском.

Глава Минтранса Андрей Никитин принял участие в составе российской делегации в переговорах высокого уровня в рамках государственного визита в Индию президента РФ Владимира Путина.