Минцифры предложило приравнять некоторые документы на "Госуслугах" к бумажным

В перечень могут войти свидетельство о рождении, водительские права, СТС и полис ОСАГО, удостоверение инвалида, многодетной семьи и пенсионное, а также студенческие билеты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минцифры России предлагает приравнять несколько видов документов на "Госуслугах" к бумажным, при этом использование электронных версий остается добровольным. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

Как пояснили в Минцифры, к бумажным документам могут приравнять свидетельство о рождении (при посадке на транспорт), водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО (при проверке документов на дороге сотрудниками ГИБДД), удостоверение многодетной семьи и пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида и студенческие билеты.

Минцифры отмечает, что проект постановления об этом - не финальный, он может быть изменен по итогам общественного обсуждения.

Чтобы предъявить электронные документы, нужно будет показать QR-код, который сотрудники организаций, подключившихся к проекту, смогут отсканировать. Сейчас применять QR-код можно при покупке товаров 18+ в подключенных магазинах, есть и эксперимент по применению электронных студенческих билетов и удостоверений многодетных, напомнили в министерстве.

"Электронные документы будут действовать наравне с бумажными. При желании их можно будет использовать в простых бытовых ситуациях. Также возрастет число случаев, когда можно будет показать QR-код паспорта - он будет действителен при посадке на междугородный автобус, поезд или самолет", - добавили там.