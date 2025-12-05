Сальдо: инвесторам в Донбассе и Новороссии нужно "полное сопровождение"

Губернатор отметил, что Херсонская область имеет высокий инвестиционный потенциал

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты в регионах Донбасса и Новороссии, необходимо обеспечить полное сопровождение при прохождении всех бюрократических процедур со стороны властей. Такое мнение в ходе II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ) выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Наша задача, задача власти <...> - постелить "красную дорожку" предпринимателю <…> и провести через все [бюрократические] процедуры. <…> На территории, где идут боевые действия, вы [инвесторы] вместе с воинами, с солдатами будете строить, уже сейчас начинаете [строить] будущее Южной России", - сказал он.

Кроме того, Сальдо отметил, что Херсонская область имеет высокий инвестиционный потенциал. "У нас, я уже говорил, территория, которая омывается двумя морями, поэтому туристический потенциал, курортный потенциал очень высок. Высок потенциал для вложения средств и развития именно тех отраслей, которые сейчас пока в Херсонской области отсутствуют, они находятся на правобережье - это создание новых производств в сфере IT-технологий и в сфере, допустим, химической промышленности", - добавил он.

О форуме

II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум проходит в Москве 5 и 6 декабря. Участие в нем принимают более 1 тыс. инвесторов. На форуме планируется обсудить социально-экономический потенциал регионов Донбасса и Новороссии, представив конкретные инвестиционные предложения для развития регионов.