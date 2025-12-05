В СЗФО появятся девять предприятий по обращению с отходами в 2026 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. В Северо-Западном федеральном округе пять предприятий по обращению с отходами должны запустить в 2025 году, в 2026 году - еще девять. Об этом сообщает пресс-служба замглавы российского правительства Дмитрия Патрушева.

"В Северо-Западном федеральном округе ежегодно образуется порядка 4,5 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), это примерно 10% от объемов всей Российской Федерации. К 2030 году мы должны обеспечить их стопроцентную обработку, а полигонное захоронение снизить до 50%. Этому в том числе способствует ввод новых мощностей. В предыдущие шесть лет в макрорегионе было построено 33 объекта обращения с отходами. В текущем году должны быть реализованы пять проектов. В следующем - еще девять", - сказал Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении.

В округе уже функционируют мощности по утилизации отходов, включенные в федеральный реестр утилизаторов. Они могут обрабатывать свыше 1 млн тонн отходов. При этом в соответствии с действующими дорожными картами в округе запланировано создание инфраструктуры для обработки 4 млн тонн отходов, 2 млн тонн - по утилизации и 3,3 млн тонн - по размещению. С каждым регионом подписаны дорожные карты по формированию необходимой инфраструктуры обращения с ТКО.

"Для достижения национальных целей, обозначенных президентом, в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" субъекты РФ должны разработать региональные программы по переходу к экономике замкнутого цикла. Процесс разработки региональных программ контролируется еженедельно", - добавил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Региональные программы по циклической экономике уже направили в РЭО Санкт-Петербург, Коми, Калининградская, Мурманская, Вологодская и Новгородская области. Документы проходят рассмотрение, после чего регионам будут направлены рекомендации по доработке. Еще пять субъектов продолжают подготовку программ - Архангельская, Ленинградская и Псковская области, Ненецкий автономный округ и Карелия. Срок подготовки и утверждения региональных программ - до конца 2025 года.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года на смену нацпроекту "Экология", завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект "Экологическое благополучие". По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.