В Калужской области объем производства фармкластера составит $1,2 млрд

За девять месяцев темп роста превысил 22%

КАЛУГА, 5 декабря. /ТАСС/. Объем производства предприятий, входящий в фармацевтический кластер в Калужской области, в 2025 году составит $1,2 млрд. Об этом губернатор региона Владислав Шапша сообщил ТАСС на полях Российско-индийского бизнес-форума, проходящего с 4 по 7 декабря в Республике Индия.

"В этом году объем производства предприятий кластера составит $1,2 млрд. За 9 месяцев темп роста превысил 22%. А за 10 лет объем производства увеличился уже в 4,5 раза", - сообщил губернатор.

Шапша отметил, что фармацевтический кластер в регионе объединяет 70 отечественных и зарубежных компаний, среди которых такие международные концерны, как "Берлин хеми менарини", "Ново нордиск" и "Астра зенека". Было построено 11 предприятий, работающих по полному циклу. Предприятия фармкластера выпускают более 250 наименований лекарств, включая жизненно важные препараты для лечения диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Ранее в пресс-службе облправительства сообщили, что в рамках рабочего визита главы региона в Республику Индия было подписано соглашение между правительством региона, ООО "Фармасинтез - Калуга" и БДР Фармасьютикалз интернешнл пвт. лтд. о намерениях по строительству завода по производству противораковых препаратов. Предполагаемый объем инвестиций в проект составит около 3 млрд рублей.