Власти Прикамья заключили 14 соглашений на Пермском инженерно-промышленном форуме

На полях форума состоялось более 50 мероприятий

ПЕРМЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Пермского края заключили 14 соглашений в сфере производства, социального развития, импортозамещения и науки на Пермском инженерно-промышленном форуме (ПИПФ). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Пермский инженерно-промышленный форум традиционно стал ключевой региональной площадкой для заключения контрактов и соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между регионом, муниципалитетами, предприятиями и вузами. В течение двух дней было подписано 14 документов в сфере производства, социального развития, импортозамещения и науки", - сообщили в правительстве.

Подписанные документы

В частности, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и управляющий директор АО "ОДК-СТАР", председатель Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Попов подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) и соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Предприятие расширит производственные мощности за счет строительства новых корпусов, в ближайшие 10 лет "ОДК-СТАР" инвестирует в производство 10 млрд рублей.

Еще два трехсторонних соглашения о взаимодействии по кадровому и научно-технологическому развитию были подписаны между Пермским краем, Уральским федеральным университетом, компанией "Эрис" и Соликамским магниевым заводом (СМЗ). Специалисты предприятий смогут пройти подготовку в УрФУ, также планируется создать систему переподготовки кадров и организовать проведение совместных научно-исследовательских разработок.

В области импортозамещения продукции из редкоземельных металлов соглашение о сотрудничестве подписали Соликамский магниевый завод и компания "Металлтех" - единый интегратор нового направления бизнеса "Металлургия" госкорпорации "Росатом". Согласно документу, после ввода в эксплуатацию разделительного комплекса на СМЗ компания "Росатом Металлтех" будет закупать редкоземельные металлы магнитной группы напрямую у производителя. Также компании планируют совместную разработку инновационных продуктов на основе редкоземов, произведенных на СМЗ. Отдельно планируется развивать технологии извлечения редкоземельных металлов в рамках рециклинга отходов производства.

Компания "Росхим" подписала генеральные соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами региона - Пермским Политехом (ПНИПУ) и классическим университетом (ПГНИУ). В рамках этих договоренностей вузы и "Росхим" будут обучать студентов и школьников, а также проводить совместные профориентационные мероприятия: олимпиады и конференции школьников, ярмарки вакансий, дни карьеры, круглые столы, презентации. Помимо этого, предполагается заключение целевых договоров на обучение с абитуриентами и студентами, участие студентов в стипендиальных программах, создание на базе ПГНИУ совместной с "Росхимом" учебной лаборатории малотоннажной химии.

Пермский завод "Машиностроитель", ПНИПУ и компания "Академия бизнес-решений" закрепили договоренности о решении задач федерального проекта "Искусственный интеллект". В частности, планируются научные исследования, опытные и практические работы по задачам, поставленным промышленностью и ИТ-разработчиками в рамках федпроекта, а также вовлечение молодежи в образовательную, инновационную, трудовую и предпринимательскую деятельность в сфере ИТ и искусственного интеллекта.

О форуме

X Пермский инженерно-промышленный форум проходил в столице Прикамья 4 и 5 декабря на площадке "Пермь Экспо". На полях форума состоялось более 50 мероприятий, в том числе пленарных заседаний, дискуссий, круглых столов, закупочных сессий и конференций. Участие в мероприятиях форума приняли более 3 тыс. человек. На первом этаже "Пермь Экспо" была открыта выставка "Промкооперация. Создано в Пермском крае", где свои разработки и технологии представили свыше 60 предприятий региона. На втором этаже работали стенды предприятий - партнеров форума.