Reuters: ЕС и G7 хотят полностью запретить морскую перевозку российской нефти

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Евросоюз и страны Группы семи (G7) рассматривают возможность замены потолка цен на российскую нефть полным запретом на морские услуги западных компаний по ее транспортировке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников.

По информации агентства, подобный запрет может быть объявлен в рамках очередного санкционного пакета ЕС, принятие которого намечено на начало 2026 года, и соответствующих мер G7.

Источники агентства сообщили, что на технических встречах G7 подобная идея активно продвигается представителями США и Великобритании. При этом итоговая позиция президента США Дональда Трампа по этому вопросу, уточнили четыре собеседника Reuters, будет зависеть от успеха его миротворческих усилий по завершению конфликта на Украине.