Ярославская область продаст газораспределительную инфраструктуру

Средства пойдут на погашение долгов за газ

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Ярославской области планируют в 2026 году продать объекты газораспределительных сетей компании АО "Газпром газораспределение" на сумму 1,5 млрд рублей. Средства пойдут на погашение долгов за газ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, в октябре регион успешно провел первый этап масштабной сделки по продаже более чем 2 тыс. объектов газораспределительных сетей, сумма сделки превысила 1 млрд рублей.

"Впереди вторая часть сделки - еще около 1,5 млрд рублей. Рассчитываем реализовать ее в следующем году. Это позволит значительно снизить задолженность за газ, уменьшить финансовую нагрузку на муниципальные округа и реализовать непрофильное имущество", - написал Евраев.

Как сообщил глава региона, сделка была непростой, власти шли к ней три года. "Было много переговоров, согласований, проработки деталей. Ярославская область - единственный регион в России, который смог реализовать подобную сделку в 2025 году. <…> Полученные средства мы направили на погашение долгов по газу - особенно по Рыбинску, где задолженность перед АО "Газпром газораспределение" была наиболее существенной", - пояснил губернатор.