В Дагестане строительство нового зернового терминала завершат раньше срока

Первая фаза будет сдана уже в 2026 году

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Строительство нового зернового терминала в Махачкалинском морском торговом порту завершат раньше срока. Первая фаза будет сдана уже в 2026 году, полностью ввести терминал в эксплуатацию намерены к 2028 году, сообщил генеральный директор Махачкалинского морского торгового порта Джамал Алиев на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"У нас есть стратегия развития, утвержденная правительством Российской Федерации, есть акционерное соглашение, по которому мы должны провести определенные мероприятия. Среди них основным является строительство зернового терминала, который будет самым крупным среди всех стран Каспийского региона. Это 1,5 млн тонн перевалки зерна в год, мощность единовременного хранения около 100 тысяч тонн. Мы его сдадим ранее срока. Первая фаза будет сдана в следующем году, и уже начнем переваливать зерно через него, а к 2028 году завершим все остальные мероприятия", - сказал Алиев.

Он также отметил, что порт расширяет сотрудничество с РЖД. "Мы расширяем совместно с "Российскими железными дорогами" (РЖД) мощности по перевалке через порт по железным дорогам. Мы строим свою часть, а РЖД расширяет сортировочный парк и количество путей на подходе к порту, что позволит через несколько лет переваливать в общем объеме почти 5 млн тонн только через железную дорогу и через порт", - добавил спикер.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и самый глубоководный порт России на Каспии.