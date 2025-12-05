"Эксперт РА" подтвердил рейтинг ПСБ на уровне "ruAAA"

ПСБ занимает ведущие позиции в сегментах военной ипотеки, предоставления услуг сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, входит в топ-3 по объему портфеля кредитов МСБ по итогам 2024 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПСБ на уровне "ruAAA" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Аналитики "Эксперт РА" отмечают сильные рыночные позиции ПСБ, сбалансированную структуру ликвидности, достаточный запас капитала, высокое качество активов, а также развитые практики корпоративного управления.

Решение агентства отражает устойчивость бизнеса банка и его ключевую роль как опорной кредитной организации в реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, а также оказания услуг корпоративным, розничным клиентам и МСБ.

Согласно исследованию "Эксперт РА", ПСБ занимает ведущие позиции в сегментах военной ипотеки, предоставления услуг сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, входит в топ-3 по объему портфеля кредитов МСБ по итогам 2024 года и демонстрирует высокую диверсификацию источников доходов, где наибольшая доля приходится на корпоративное кредитование и казначейские операции.

"Подтверждение наивысшего рейтинга ruAAA демонстрирует финансовую устойчивость ПСБ, что служит важным ориентиром доверия для клиентов и партнеров. Являясь опорным банком, обеспечивающим реализацию контрактов государственного оборонного заказа, ПСБ последовательно усиливает свои позиции и в других стратегических сегментах, поддерживая масштабы бизнеса и региональное присутствие", - прокомментировала решение агентства финансовый директор ПСБ Татьяна Наумлинская.