ИГМУ ВШЭ: маркировка радиоэлектроники в РФ не повлияет на цены более чем на 0,4%

Дополнительные поступления в бюджет от легализации этого рынка могут достичь 20 млрд рублей за шесть лет, отмечается в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Внедрение в России обязательной маркировки радиоэлектроники, включая смартфоны и ноутбуки, не приведет к повышению цен для конечных потребителей более чем на 0,4%. Такие данные представлены в исследовании Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) ВШЭ.

"Влияние маркировки на цены - 0,4% - значительно ниже годовой инфляции и не окажет ощутимого давления на потребителей", - прокомментировали в Центре экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ. По их оценкам, при начальной цене смартфона в 50 тыс. рублей с введением маркировки потенциальное влияние составит около 200 рублей за шесть лет.

Специалисты также подчеркивают, что дополнительные поступления в бюджет от легализации этого рынка могут превысить 20 млрд рублей за шесть лет, в то время как легальные компании увеличат доходы более чем на 50 млрд рублей за тот же срок.

"Для нас важно, чтобы каждый товар был проверен еще до попадания на полку. На наш взгляд, маркировка не только станет инструментом защиты репутации честного бизнеса, но и позволит строить долгосрочные планы без резких колебаний рынка. Издержки на внедрение системы компенсируются сокращением нелегального сегмента рынка. Мы уверены, что в долгосрочной перспективе это сделает рынок более предсказуемым и выгодным для всех",- отметил представитель компании "Краснодарэлектро" Андрей Булохов.

Сейчас, по оценкам, нелегальная доля в сфере радиоэлектроники составляет 20%. Маркировка уже зарекомендовала себя как действенный инструмент в борьбе с серым рынком. Доля нелегального оборота за последние пять лет сократилась втрое: с 26% до 9%, что стало рекордом.

С 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2026 года проходит эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции, в котором участники могут протестировать работу с системой маркировки. Он добровольный и бесплатный. В нем участвуют почти 400 компаний.