AFP: во Франции 19 декабря огласят решение суда по приостановке работы Shein

Прокуратура считает чрезмерным запрет на работу интернет-магазина, в котором продавались секс-куклы, похожие на несовершеннолетних

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Парижский суд огласит решение по запросу правительства Франции о временной блокировке интернет-магазина Shein на территории страны 19 декабря. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

В ходе слушаний, прошедших 5 декабря, адвокаты интернет-платформы настаивали на "несоразмерности" и "необоснованности" требований французских властей. Они напомнили, что компания сняла с продажи все нарушавшие правила товары после соответствующих претензий от властей Франции.

Агентство отмечает, что в прокуратуре также считают чрезмерным возможный запрет на работу сайта во Франции. Однако адвокат, защищающий интересы истца, заявил, что государство предлагает ввести лишь временную блокировку интернет-площадки до тех пор, пока ее руководство не примет ряд мер по предотвращению продажи нелегальных товаров в будущем.

5 ноября Министерство экономики и финансов Франции сообщило, что по поручению премьер-министра Себастьена Лекорню начало процедуру приостановки деятельности Shein. Решение властей было обнародовано на фоне скандала, связанного с продажей через данную платформу секс-кукол, выглядящих как несовершеннолетние. 3 ноября после волны публикаций в СМИ платформа объявила о снятии с продажи не только этого товара, но и всех секс-кукол, а также о внедрении механизма по противодействию обхода продавцами данных ограничений.

7 ноября власти Франции подтвердили, что интернет-магазин Shein снял с продажи все товары, которые, по их мнению, не соответствуют правилам республики. В то же время правительство настаивало на том, чтобы вопрос о приостановке деятельности платформы решался в суде.