Сальдо: Херсонская область заинтересована в привлечении трудовых ресурсов из Индии

Губернатор региона прокомментировал выступление основателя Центра содействия развитию стратегического партнерства России и Индии Прасуна Пракаша

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Херсонская область заинтересована в привлечении трудовых мигрантов из Индии для экономического развития региона. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо на площадке II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума.

"Признаюсь, последняя фраза меня очень заинтересовала неожиданностью. Я имею в виду встречные трудовые резервы, давайте их так назовем. <...> Мы отработаем эту тему обязательно", - сказал Сальдо, комментируя выступление основателя Центра содействия развитию стратегического партнерства России и Индии (DRISP) Прасуна Пракаша.

Как перед этим заявил Пракаш, объединение трудовых потоков из Индии и России в том числе могло бы эффективно использоваться в сельском хозяйстве в регионе.

"Мне кажется, что с учетом того, что Индия - это страна, из которой больше всего эмигрируют, это сотни тысяч людей в год, этот поток можно было бы потенциально направить в новые [регионы] и соединить эти трудовые российские и индийские потоки, создать базу общих ресурсов", - сказал основатель центра DRISP.

II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум проходит в Москве 5 и 6 декабря. Участие в нем принимают более 1 тыс. инвесторов. На форуме планируется обсудить социально-экономический потенциал регионов Донбасса и Новороссии, представив конкретные инвестиционные предложения для развития регионов.