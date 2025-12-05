ЦБ: в России инфляция по итогам года будет ближе к нижней границе
Редакция сайта ТАСС
17:45
УЛЬЯНОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2025 года будет находиться ближе к нижней границе, на уровне 6,5-7%. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах XVII бизнес-форума "Деловой климат в России" советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
"Можно сказать, что динамика ВВП идет, скорее, ближе к верхней границе, а динамика инфляции идет, скорее, ближе к нижней границе", - сказал он.
Тремасов добавил, что рост ВВП по итогам 2025 года Банк России оценивает на уровне 0,5-1%. "Инфляцию мы оцениваем в 6,5-7%", - уточнил он.