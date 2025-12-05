Российский рынок акций закрылся в "зеленой" зоне

Индекс Мосбиржи вырос на 2,04%

ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 2,04%, до 2 711,3 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 3,21%, до 1 122,46 пункта. Курс юаня вырос на 7,8 коп., до 10,78 руб.

"Индекс Мосбиржи завершал неделю на подъеме, стремясь удержаться над 2 700 пунктами. Участников торгов поддержали оптимистичные комментарии Юрия Ушакова, помощника президента РФ - он не исключил встречу глав РФ и США в ближайшем будущем, также инвесторы оценивали итоги госвизита Владимира Путина в Индию", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции алмазодобытчика "Алросы" (+4,7%), возможно, из-за недооцененности бумаг, а также, возможно, на ожиданиях роста спроса в Индии на российские алмазы", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, снова оказались акции группы "Новабев" (-2%), возможно, на новостях от регуляторов алкогольного рынка о снижении в России потребления алкоголя.

Прогноз на 8 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 8 декабря - 2 600 - 2 700 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 76-78 руб., по курсу юаня - 10,7-11,1 руб.

Как считают во Freedom Finance Global, 8 декабря индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 650 - 2 750 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на начало недели - 76-78 руб., 88-89 руб. и 10,6-11 руб. соответственно.