ТАСС: встреча ЕС по экспроприации активов РФ завершилась безрезультатно

Послы не приняли практических решений, сообщил источник в дипломатических кругах Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Встреча послов государств - членов ЕС для обсуждения плана Еврокомиссии по экспроприации активов России под прикрытием схемы так называемого репарационного кредита Украине завершилась безрезультатно. Об этом сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах Брюсселя.

"Послы провели первую дискуссию по предложению Еврокомиссии о "репарационном кредите" для Украины на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС [Coreper] в Брюсселе. Послы не приняли практических решений", - сказал дипломат.