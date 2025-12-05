Бюджет Ленобласти на 2026-2028 годы окончательно одобрили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Проект бюджета Ленинградской области на 2026-2028 годы окончательно одобрен. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в официальном Telegram-канале.

"Благодарю депутатов законодательного собрания за внимание и дисциплину в работе с главным финансовым документом региона - бюджет на 2026-2028 годы окончательно одобрен сегодня", - говорится в сообщении.

Предполагается, что доход региона в 2026 году составит 282,4 млрд рублей, в 2027-м - 296,7 млрд рублей, а в 2028-м - 288,5 млрд рублей. Расходы же в 2026 году увеличатся на 14,4 млрд рублей - с 295,5 млрд до 309,9 млрд рублей. Потом показатели будут постепенно снижаться. Так, в 2027 году расходы составят 307,8 млрд рублей, а в 2028-м - 294,9 млрд рублей.