"Газпром-медиа холдинг" и Prasar Bharati будут сотрудничать в области контента

Российская компания и индийская телерадиовещательная корпорация подписали соответствующий меморандум

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Газпром-медиа холдинг" и индийская телерадиовещательная корпорация Prasar Bharati подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере вещания. Документ был подписан генеральным директором российского холдинга Александром Жаровым и главой индийской компании Гауравом Двиведи в Нью-Дели в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Индию. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

"Для нас большая честь подписать это соглашение с одним из крупнейших и уважаемых вещателей в мире. Данный документ закладывает прочный фундамент для комплексного стратегического партнерства", - отметил генеральный директор холдинга Жаров, чьи слова приводятся в сообщении.

Соглашение предусматривает обмен теле- и радиоконтентом в таких областях, как культура, образование, наука, спорт, развлечения и новости. Стороны также намерены проработать варианты совместного производства программ и распространения телеканалов и радиостанций друг друга на своих цифровых платформах. Отдельным пунктом меморандума закреплен взаимообмен персоналом для обучения и перенятия лучших практик.

"Совместно с Prasar Bharati мы будем создавать единое медиапространство, которое позволит зрителям и слушателям в России и Индии получить доступ к лучшим достижениям наших стран", - подчеркнул Жаров.

Он добавил, что соглашение является инвестицией в будущее и направлено на создание новых стандартов в международном вещании. "Мы уверены, что этот союз творческих сил и технологий откроет уникальные возможности для развития обеих наших компаний и укрепит дружественные связи между народами России и Индии", - заключил глава "Газпром-медиа холдинга".