Посол России в ФРГ предупредил о масштабных последствиях в случае изъятия активов РФ

Сергей Нечаев обратил внимание, что в этом контексте для реализации преступной схемы по изъятию активов "в Европе нагнетается истерия, связанная с якобы ведущейся подготовкой России к нападению на одну или несколько стран НАТО"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал воровством любые не согласованные с Москвой операции с суверенными российскими активами и предупредил о последствиях таких шагов.

"Любые не согласованные с Россией операции с суверенными российскими активами являются воровством. Очевидно и то, что кража российских государственных средств будет иметь масштабные последствия", - отметил дипломат в комментарии для агентства France-Presse. При этом он указал, что никаких "правовых механизмов" реализации планов присвоения авуаров Банка России, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, нет. "Этот беспрецедентный в мировой истории шаг способен разрушить деловую репутацию Евросоюза, ввергнуть европейские правительства в бесконечные судебные процессы", - подчеркнул Нечаев. "Уверены, что в Брюсселе и Берлине это понимают", - добавил он.

Посол отметил, что "неонацистский режим [Владимира] Зеленского, на который Европа продолжает делать ставку, близок к агонии". "На поддержание жизнеспособности киевского режима и продолжение войны "до последнего украинца" нужны немалые средства, которых у европейцев нет", - указал он. По оценке Нечаева, в таких условиях идея кражи российских активов и их использования в интересах Киева "кому-то может показаться заманчивой". "На деле это путь к правовой анархии и разрушению основ мировой финансовой системы, которые прежде всего ударят по Евросоюзу", - подчеркнул он.

Дипломат обратил внимание на то, что в этом контексте для реализации преступной схемы по изъятию активов "в Европе нагнетается истерия, связанная с якобы ведущейся подготовкой России к нападению на одну или несколько стран НАТО". Он напомнил, что "этот ни на чем не основанный бред" неоднократно опровергался президентом РФ Владимиром Путиным. "При этом Россия, разумеется, готова к отражению агрессии против нее самой", - подчеркнул Нечаев. Он призвал европейских политиков "снизить накал опасной милитаристской риторики" и отметил, что Москва готова к серьезному обсуждению мирных инициатив президента США Дональда Трампа, которые учитывали бы интересы безопасности РФ и способствовали бы устранению первопричин украинского конфликта.

"Прискорбно, что этот сценарий, судя по всему, не отвечает интересам некоторых европейских политиков, продолжающих грезить нанесением России "стратегического поражения", - указал дипломат. - В Европе, где не имеют собственного мирного плана по Украине, оборваны все форматы диалога с Россией, и сегодня делают все, чтобы сорвать подвижки в направлении мирного урегулирования, как это уже было весной 2022 года". В связи с этим, по его словам, не стоит удивляться, что посреднический потенциал ряда европейских стран в урегулировании конфликтов сегодня "практически не востребован".