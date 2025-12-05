Politico: Венгрия блокировала план ЕК по займу на €90 млрд для Украины

Это лишило ЕС потенциального плана "Б" на случай, если он не сможет найти способ использовать замороженные активы России в размере €165 млрд, сообщило издание

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Венгрия блокировала план "Б" Еврокомиссии по финансированию Украины за счет привлечения европейского займа в виде эмиссии евробондов на €90 млрд, который был подготовлен Брюсселем на случай провала проекта "репарационного кредита", основанного на экспроприации российских активов. Об этом сообщило европейское издание Politico.

"Венгрия 5 декабря официально исключила возможность эмиссии евробондов для поддержки Украины. Это лишило ЕС потенциального плана "Б" на случай, если он не сможет найти способ использовать замороженные активы России в размере €165 млрд для финансирования Киева", - отмечается в материале. Издание уточнило, что Венгрия использовала свое право вето, блокировав этот план на заседании послов 27 стран ЕС в Брюсселе, где обсуждалась экспроприация средств РФ.

Ранее дипломатический источник ТАСС сообщил, что по российским активам послы "не приняли практических решений".

Еврокомиссия 3 декабря предложила две опции финансирования Украины в 2026-2027 годах. Первый вариант, который ЕК считает приоритетным, - это план экспроприации блокированных в Европе российских суверенных активов под прикрытием схемы так называемого репарационного кредита Украине. ЕК предложила присвоить все €210 млрд замороженных на территории ЕС активов, из которых €185 млрд блокированы на счетах депозитария Euroclear. О местонахождении остальных €25 млрд официальной информации нет. Из этих денег ЕК намерена взять под свой контроль €165 млрд и из них осуществлять финансирование Украины в 2026-2027 годах, а еще €45 млрд направить на покрытие уже выданных Киеву с 2024 года кредитов, которые должны были выплачиваться за счет процентов от доходов от реинвестирования активов РФ.

План "Б" включает эмиссию евробондов на €90 млрд под гарантии из бюджета Евросоюза. Погашать этот кредит пришлось бы в итоге странам ЕС, пропорционально объему их экономик, то есть наибольшие расходы легли бы на Германию.

Несмотря на то что оба варианта Еврокомиссия называет "кредитами", Киеву эти деньги она предлагает передавать, по сути, безвозмездно. ЕК еще в октябре официально признала, что Украина более неспособна привлекать и обслуживать новые коммерческие кредиты. ЕК также заявила, что планирует финансировать Киев в 2026 и 2027 годах "на грантовой основе".