В Уфе более 2,5 тыс. человек приняли участие в Международной неделе бизнеса

В ходе форума подписаны четыре соглашения с потенциальными резидентами особой экономической зоны "Алга"

УФА, 5 декабря. /ТАСС/. Участниками Международной недели бизнеса, которая проходила в Уфе 3-5 декабря, стали 2 500 человек из 20 регионов России и 21 страны. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

"Международная неделя бизнеса традиционно проходит под занавес уходящего года, когда подводятся итоги, поэтому мы приглашаем на нее своих инвесторов, партнеров, с кем работали этот год и с кем планируем продолжать сотрудничать. И, конечно, это в первую очередь касается тех, с кем есть динамика в совместной работе. Мероприятие посетили 2 500 участников из 20 субъектов России и 21 страны. Здесь присутствуют делегации стран, с которыми у нас достаточно перспективные взаимоотношения, все вместе они занимают три четверти нашего внешнеторгового оборота - это Китай, Таджикистан, Казахстан, Беларусь. У нас много совместных проектов, и мы ищем новые потенциальные точки роста", - отметил Назаров.

Так, по его словам, на форуме китайские партнеры проявили интерес к стиральным порошкам Башкирской содовой компании, ведутся переговоры о ряде совместных производств с Казахстаном.

"Международная неделя бизнеса - площадка, призванная подводить итоги и строить планы на будущий год, в этом отношении она себя оправдывает. У нас сегодня работают большие делегации Ростеха и "Газпрома", ведутся предметные переговоры о наших двигателях, об объемах поставок на следующие годы, а также обсуждается ряд новых наработок. Это говорит о том, что Башкортостан продолжает находиться на подъеме своего экономического развития.

В ходе форума был достигнут ряд договоренностей по развитию бизнеса. В частности, были подписаны четыре соглашения с потенциальными резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алга", компании планируют вложить в свои проекты около 8 млрд рублей и создать около 300 рабочих мест. Так, компания "ГИС Нефтесервис" планирует реализовать проекты по выпуску модульно-блочного оборудования для нефтегазовой отрасли, производству жилых и бытовых блок-модулей. Предприятие "Гражданские технологии" рассчитывает организовать производство электрогенераторных систем и газопоршневых установок, а ПКФ "ГЕО инжиниринг" - запустить производство нефтегазового оборудования для гидравлического разрыва пласта.