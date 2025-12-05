В ГД предложили привязать минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму

Депутат Николай Новичков также подчеркнул, что для родителей, оставляющих без содержания детей, должна быть уголовная ответственность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минимальный размер алиментов в России необходимо привязать к прожиточному минимуму, заявил ТАСС депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия").

"Минимальный размер алиментов должен, конечно, определяться прожиточным минимумом. В Москве для трудоспособного населения - это почти 30 тыс. рублей. На этот показатель при расчете минимального размера алиментов и следует ориентироваться", - сказал депутат.

Он также подчеркнул, что для родителей, оставляющих без содержания своих родных детей, должна быть "однозначная уголовная ответственность".

Порядок выплаты

В настоящее время в России при отсутствии согласия между родителями размер алиментов определяется судом. Традиционно алименты назначают в размере: четверть от дохода родителя на одного ребенка, треть дохода - на двух детей, половина заработка - на трех и более детей. При этом, как указано в статье 81 Семейного кодекса, "размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств".

В некоторых случаях, например, при отсутствии регулярного заработка, алименты могут быть установлены в твердой денежной сумме (или одновременно в долях и твердой сумме), размер которой законом не установлен, но "определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств". В судебной практике фиксированная сумма часто привязывается к величине прожиточного минимума ребенка.

За неуплату алиментов в России предусмотрена административная ответственность. При неоднократном нарушении - уголовная ответственность с максимальным наказанием 1 год лишения свободы.