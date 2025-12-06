Консул: коридор Ченнаи - Владивосток поможет достичь товарооборота в $100 млрд

Соглашение о развитии коридора подписали на полях ВЭФ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Восточный морской коридор Ченнаи - Владивосток является важной составляющей, обеспечивающей своевременное достижения планового показателя товарооборота между Россией и Индией в $100 млрд. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул Республики Индия во Владивостоке Сиддартх Гаурав.

"Восточный морской коридор, частью которого является линия Ченнаи-Владивосток, наряду с международным транспортным коридором "Север-Юг", способствующим развитию связей между Индией и Россией, является одним из элементов, необходимых для своевременного достижения планового показателя двустороннего товарооборота в 100 миллиардов долларов США, установленного нашими лидерами. Проект уже введен в эксплуатацию", - сказал консул.

По его словам, морской коридор сократит время транспортировки грузов, снизит логистические расходы и повысит эффективность работы.

Индия и Россия подписали соглашение о развитии портового сообщения между Ченнаи и Владивостоком на полях Восточного экономического форума в сентябре 2019 года. Протяженность морского коридора превышает 10 тыс. км. Восточный морской коридор начал функционировать в начале 2024 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ заявил, что восточный морской коридор Ченнаи - Владивосток и порт Чабахар являются одними из приоритетных проектов России и Индии, обе стороны заинтересованы в их развитии.