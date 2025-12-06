Костюк: собственные доходы бюджета ЕАО растут благодаря инвестпроектам

По словам главы региона, в 2028 году дефицит планируется сократить до 0,1 млрд рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Доходы бюджета Еврейской автономной области в 2026 году планируются в размере 27 млрд рублей, расходы - 28,1 млрд рублей, росту собственных доходов способствуют новые проекты в сфере экономики. Об этом сообщила ТАСС глава ЕАО Мария Костюк.

"На 2026 год запланированы доходы в 27 млрд рублей, расходы - 28,1 млрд рублей. Дефицит составит 1,2 млрд рублей и будет покрываться за счет кредитования. В последующие годы мы последовательно будем добиваться его сокращения: до 0,5 млрд рублей в 2027 году и до 0,1 млрд рублей в 2028 году", - сказала она.

Костюк отметила, что бюджет региона имеет стабильную доходную базу, которая растет. "Почти половина - это собственные доходы региона - 13,4 млрд рублей в 2026 году. Их основу составляют налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество. За последний год мы эти показатели нарастили и находим варианты их увеличивать и дальше", - пояснила она.

По ее словам, росту собственных доходов будет также способствовать реализация новых инвестпроектов в промышленности, логистике, иных отраслях. Однако пока в регионе сохраняется высокий уровень федеральной поддержки. Так, на 2026 год заложены межбюджетные трансферты в размере 13,6 млрд рублей, включая рекордные 8,8 млрд рублей субсидий на реализацию региональных инфраструктурных программ и проектов.

В 2024 году депутаты парламента Еврейской автономной области (ЕАО) в третьем чтении приняли проект регионального бюджета на 2025 год с дефицитом в 768,5 млн рублей. Так, на 2025 доходы ЕАО составляют 23,5 млрд рублей, расходы - 24,2 млрд рублей, дефицит - 768,5 млн рублей.