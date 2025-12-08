Эксперт: скрытая занятость и традиционный уклад влияют на показатель безработицы в СКФО

Директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов отметил, что для некоторых регионов Северного Кавказа сохраняется высокий уровень безработицы

ПЯТИГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Традиционный уклад в семьях и сложное регулирование скрытой занятости влияют на высокий показатель безработицы в регионах Северного Кавказа. Об этом сообщил ТАСС директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

"Для ряда регионов Северного Кавказа сохраняется высокий уровень безработицы, но здесь есть несколько факторов. Одним из них является традиционный уклад, который есть в ряде домохозяйств, семей, где женщины ведут домашнее хозяйство и не планируют выходить на официальную работу. <…> Требует дополнительного анализа ситуация и с точки зрения скрытой занятости. Эта проблема, которая сложно регулируется на Северном Кавказе, пока сохраняется", - сказал он.

По данным Северо-Кавказского федерального университета, уровень зарегистрированной безработицы в округе в более чем в три раза превышает среднероссийский показатель. Причем в разных регионах он тоже отличается - в Ингушетии превышает 24%, а на Ставрополье снизился до 0,2%. Азамат Тлисов отмечает, что в сельских территориях округа, по мнению экспертов, сформировалась группа "профессиональных безработных".

"Они участвуют в различных образовательных программах, мероприятиях, обращаются в центры занятости, но гипотетически не планируют выходить на работу. Где-то семья принимает решение, что супруга будет заниматься воспитанием детей вести домашнее хозяйство, быт и так далее. Это тоже может внешне менять отчетность и не позволять адекватно оценить реальное положение вещей", - пояснил эксперт.

Дефицит и профицит рабочих мест

В Ингушетии при населении более 534 тыс. человек статус безработного официально имеют более 14,9 тыс. человек. "Ситуация на рынке труда в республике остается сложной, однако мы фиксируем стабильную положительную динамику. По итогам последнего мониторинга уровень общей безработицы составляет 24,4%. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 7,8 % в 2024 году до 5,5% в 2025 году", - пояснили в министерстве.

Власти отмечают, что высокий уровень безработицы в регионе обусловлен дефицитом свободных рабочих мест. "В регионе сохраняется и высокий уровень неформальной занятости. Поэтому мы усиливаем меры по ее снижению. Проводится ежемесячный мониторинг: на 1 октября 2025 года выявлено 1 960 работников и хозяйствующих субъектов без оформления, из них 556 уже легализованы. План мероприятий также предусматривает повышение продуктивной занятости, поддержку самозанятости, переподготовку кадров, а также создание новых рабочих мест через госпрограммы и инвестпроекты", - пояснили ТАСС в Минтруда республики.

Один из лидеров Северного Кавказа по снижению безработицы - Ставропольский край. При общем населении более 2,8 млн человек на начало декабря в службе занятости региона зарегистрировано около 3,5 тыс. безработных. В регионе отмечается значительная потребность в кадрах - работодатели заявили более 23 тыс. вакансий, что почти в семь раз больше количества безработных. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2025 года в регионе стал рекордно низким - 0,2% против 0,3% годом ранее.

Развитие экономики

В Северо-Кавказском федеральном университете отмечают, что проблема безработицы в округе имеет глубокие структурные корни. Традиционно Северный Кавказ характеризовался низким уровнем развития промышленности и обрабатывающих производств, ощущалась нехватка крупных частных работодателей.

"Высокий уровень рождаемости также является одной из причин высокого уровня безработицы. В 2025 году регионы Северного Кавказа попали в первую пятерку субъектов РФ по суммарному коэффициенту рождаемости. В силу влияния данного показателя и национальных традиций, большое количество женщин являются домохозяйками, это влияет по показатель безработицы", - сообщила ТАСС доцент кафедры государственного, муниципального управления и экономики труда института экономики и управления СКФУ Оксана Мухорьянова.

Она отметила, что высокий уровень рождаемости еще не означает прирост будущей рабочей силы. В макрорегионе наблюдается отток молодежи. Выходом из ситуации эксперт видит стимулирование развития экономики в округе. В частности, за счет развития особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития с предоставлением льгот для привлечения бизнеса.

"Еще одно направление - развитие туризма и курортов, которые рассматриваются как локомотив развития СКФО. Необходимо продолжать инвестировать в крупные курортные проекты, такие как "Ведучи" в Чеченской Республике, "Мамисон" в Республике Северная Осетия - Алания, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарской республике, что позволит создать новые рабочие места, причем не только непосредственно в сфере туризма, но и в смежных отраслях - торговле, общественном питании, финансовом секторе, производстве сувениров и оказании дополнительных услуг", - пояснила Мухорьянова.