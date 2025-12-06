Центры "Мой бизнес" начали полноформатную поддержку МСП в Донбассе и Новороссии

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях они открылись на шесть-семь лет позже, чем в других российских регионах, и до 2025 года проходили период становления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Центры "Мой бизнес" в Донбассе и Новороссии с 2025 года начали оказывать полномасштабную поддержку местным предпринимателям, сообщила ТАСС руководитель центра "Мой бизнес" в ДНР Любовь Луговая на Международном таврическом инвестиционно-экономическом форуме.

"Если часть 2023 года мы регистрировались, первично набирали минимальную команду, 2024 год мы по большей степени занимались выстраиванием региональных гарантийных организаций, государственных микрокредитных компаний, которые также должны были заработать, то есть вот такие большие инфраструктурные моменты делали, то с 2025 года реально заработали меры поддержки во всех четырех регионах, в частности, ДНР", - сказала Луговая.

Она добавила, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях центры открылись на шесть-семь лет позже, чем в других российских регионах, и до 2025 года проходили период становления.

С сентября 2023 года в ДНР заработал Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, в декабре открылся центр "Мой бизнес".

5-6 декабря в Москве проходит II Международный таврический инвестиционно-экономический форум. Более 1 тыс. инвесторов собрались в Доме Союзов, чтобы обсудить социально-экономический потенциал и развитие исторических регионов. Ожидается, что форум станет ключевой площадкой для диалога между властью и бизнесом, нацеленного на практическое развитие юга России, включая Донбасс и Новороссию. На форуме представят конкретные инвестиционные предложения и сформируют новые партнерства для социально-экономического развития исторических территорий. Основное внимание уделят проектам в агропромышленном комплексе, транспортной и энергетической логистике, туризме, а также модернизации коммунальной инфраструктуры и внедрению цифровых технологий.