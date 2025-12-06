Костюк: в социальную сферу ЕАО в 2025 году привлекли более 2,7 млрд рублей

Глава региона отметила, что благодаря вице-премьеру Юрию Трутневу область получила почти 600 млн рублей на ремонт и благоустройство социальных объектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 2,7 млрд рублей дополнительно было привлечено в социальную сферу Еврейской автономной области в 2025 году. Об этом сообщила ТАСС глава ЕАО Мария Костюк.

"Нам удалось достичь серьезного прогресса во взаимодействии с федеральным центром по вопросам развития социальной инфраструктуры. Главный результат нашего открытого диалога - это рекордный объем дополнительной поддержки. С начала года мы привлекли в социальную сферу региона более 2,7 млрд рублей", - сказала она.

Костюк отметила, что в 2025 году область посетили с рабочим визитом семь руководителей федеральных министерств, и эти поездки носили не формальный, а исключительно предметный характер. "Ярким примером является решение, принятое по итогам визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, - о строительстве нового корпуса детской областной больницы, поликлиники на 300 посещений в смену. Это стало возможным благодаря той системной работе, которую мы ведем. Отдельная благодарность за постоянное содействие заместителю председателя правительства РФ Юрию Петровичу Трутневу, благодаря которому область получила почти 600 млн рублей на ремонт и благоустройство социальных объектов", - пояснила она.

Кроме того, губернатор отметила, что благодаря дополнительному федеральному финансированию капитальный ремонт в этом году проходит сразу в 10 школах и детских садах в разных населенных пунктах области. "Со следующего года начинаем большую программу капитального ремонта колледжей. Всего в ближайшие пять лет планируем отремонтировать еще 35 учреждений образования", - добавила Костюк.