В Приморье к концу 2026 года расселят из ветхого жилья 366 человек

На переселение жителей из аварийных домов планируют направить 907,63 млн рублей, сообщила председатель регионального правительства Вера Щербина

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Переселение 366 приморцев из 180 ветхих и аварийных жилых помещений запланировано региональными властями до конца 2026 года. Об этом сообщила ТАСС первый вице-губернатор, председатель регионального правительства Вера Щербина.

"Новая региональная программа Приморского края по переселению граждан из аварийного жилья в 2025-2026 годах утверждена к реализации 28 августа 2025 года. В рамках региональной программы до конца 2026 года планируется переселить 366 граждан из 180 помещений площадью 7,8 тыс. кв. м. Реализация программы запланирована путем предоставления жилых помещений, приобретенных на первичном рынке или путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Кроме того, планируется выплата возмещения собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения в аварийных домах", - обозначила первый вице-губернатор, уточнив, что на эти мероприятия планируется направить 907,63 млн рублей.

Для переселения граждан проводятся конкурсные процедуры по приобретению жилых помещений и заключаются соглашения с собственниками этого имущества. "До конца 2025 года планируется переселить не менее 63 граждан из 55 помещений площадью 2,13 тыс. кв. м. Национальным проектом "Жилье", в рамках которого реализуются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, перед Приморским краем стоят обязательства по ликвидации аварийного фонда до конца 2030 года в размере не менее 51,85 тыс. кв. м и переселении 2,88 тыс. человек. Региональными властями принимаются все возможные меры для увеличения достигнутых показателей. Так, в 2025 году, помимо средств на реализацию региональной программы, дополнительно выделено из краевого бюджета 130 млн рублей, благодаря чему уже обеспечено переселение более 70 человек из 56 помещений площадью 1,3 тыс. кв. м", - добавила Щербина.

Предыдущей региональной адресной программой "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае", которая реализовывалась с 2019 по 2024 год, было предусмотрено расселение 100,39 тыс. кв. м аварийного жилья и переселение 5,76 тыс. человек.