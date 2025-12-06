FPV-технологии применят для дистанционного управления техникой в Заполярье

Проект Центра комплексных беспилотных решений нацелен на помощь в трудоустройстве принимавших участие в СВО квалифицированных операторов БПЛА

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Экспериментальный проект, позволяющий управлять тяжелой техникой в труднодоступных районах Заполярья при помощи FPV-технологий из любой точки страны, начнут реализовывать в России в 2026 году. Проект направлен на создание удаленных рабочих мест и призван помочь в трудоустройстве высококвалифицированных операторов БПЛА, принимавших участие в СВО, сообщил ТАСС генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"ЦКБР активно развивает отрасль гражданского применения военных технологий. В 2025 году мы закончили проект охраны инфраструктурных объектов с помощью FPV-средств и начали тиражировать решения по всей стране. В настоящее время совместно с Инновационным научно-технологическим центром (ИНТЦ) "Сириус" мы начали работу по созданию удаленных рабочих мест с применением FPV-технологий - технологий вида от первого лица для управления сложной тяжелой техникой в труднодоступных районах с суровым климатом - в Заполярном крае и других регионах России. Это направление сегодня развивается исключительно нашими силами и имеет колоссальный потенциал для экономики страны. Планируется, что в 2026 году начнут применяться опытные образцы техники в Заполярье", - сказал Кузякин.

По словам генконструктора ЦКБР, в настоящее время ведутся испытания. "Сейчас мы тестируем применение FPV-технологий в управлении тяжелой техникой - это карьерная техника, краны портовых сооружений - козловые, контейнерные, вплоть до погрузчиков, а также сложное оборудование на предприятиях, занимающихся добычей и переработкой полезных ископаемых за полярным кругом. На технику предполагается поставить FPV-оборудование - набор камер, системы телеметрии, системы управления, джойстиками и т. д.", - сказал Кузякин.

Специалист отметил, что Россия обладает наивысшим уровнем компетенций в применении беспилотных технологий в мире. "Без всяких преувеличений парни, которые сейчас воюют с применением дронов, являются специалистами высочайшего класса в области БПЛА и FPV-систем. Россия является лидером не в процентном соотношении, а буквально в численности специалистов, оставляя далеко позади страны Европы и Китай. Потерять такой мощный ресурс в беспилотье после окончания СВО крайне расточительно. Мы должны направить компетенции обученных специалистов в экономику. Необходимо создать рабочие места для ребят, обладающих огромным опытом боевого применения FPV-систем, и применять их опыт в гражданской сфере", - подчеркнул Кузякин.

Экономическое преимущество

Он уточнил, что применение технологий позволит минимизировать расходы, связанные с наймом сотрудников для работы в труднодоступных регионах России. "Начиная работу, машинисты-операторы, находясь в условном Сочи или Твери, будут подключаться к технике дистанционно. Такой подход позволит снять нагрузку на нашу экономику, связанную с наймом сотрудников, которые готовы работать в труднодоступных регионах страны. Сейчас же, к примеру, чтобы обеспечить круглосуточную безостановочную работу контейнерного крана на Севморпути нам необходимо иметь штат минимум из 8 машинистов-операторов", - сказал Кузякин.