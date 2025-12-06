Эксперт Гапоненко: США опасаются, что "репарационный кредит" ударит по доллару

Доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС считает, что конфискация активов РФ может привести к ускорению создания неподконтрольных Вашингтону альтернативных финансовых систем

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. США стараются заблокировать разработанный Еврокомиссией (ЕК) "репарационный кредит", который предполагает экспроприацию российских активов, так как это может нанести удар по статусу доллара и евро. Таким мнением с ТАСС поделился кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко.

"США выступают сдержанно не из-за симпатий к России, а из-за опасений, что конфискация активов существенно подорвет статус доллара и евро как резервных валют, может ускорить создание альтернативных финансовых систем вне контроля США и ЕС", - сказал Гапоненко.

ЕК в среду предложила альтернативу экспроприации активов РФ в виде еврозайма в €90 млрд, который покроет две трети потребностей Киева. Решение может быть принято квалифицированным большинством голосов. Также предполагается, что внутри ЕС не будут действовать решения иностранных судов, которые возможны в рамках ответных мер России.

"Предложенная схема представляет собой политически мотивированный финансовый инструмент, который сталкивается с серьезными юридическими, экономическими и политическими препятствиями, - отметил эксперт. - Ее реализация возможна лишь частично и с серьезными оговорками".

Он отметил, что юридические риски такого шага колоссальны. "Будет создан прецедент нарушения иммунитета государственных активов и принципов суверенитета, что подорвет доверие к западным финансовым центрам и может спровоцировать долгосрочный отток капитала. Экономически это чревато ответными мерами, и не только от России. К тому же подобная практика может стать драйвером глобальной финансовой фрагментации", - подчеркнул собеседник агентства.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что США работают со странами ЕС, чтобы блокировать план Еврокомиссии по экспроприации активов России.

О заморозке активов

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд золотовалютных резервов РФ. Более 180 млрд евро хранятся на счетах Euroclear. Бельгия, где находится депозитарий, выступает против экспроприации российских активов: премьер-министр Барт Де Вевер потребовал юридически обязывающих гарантий, распределения рисков между всеми членами ЕС. Фактически Бельгия отказалась играть роль единственной страховой компании Евросоюза.