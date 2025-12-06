OneTwoTrip: россияне снизили траты на новогодний отдых в Геленджике и Анапе

Расходы на путешествия в эти города упали на 35,4% и 25,2% соответственно, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские туристы сократили траты на отдых в Геленджике и Анапе на предстоящие новогодние праздники на 35,4% и 25,2% соответственно, при этом больше всего сократились расходы на отдых в Таиланде и Южной Корее. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

"Заметнее всего россияне начали экономить на гостиницах в экзотических зарубежных направлениях. Так, в эти каникулы на 40,6% снизился средний чек на отели в районе Карон Бич в Таиланде - там теперь бронируют номера за 20 тыс. рублей в сутки. В топ-3 оказалась и еще одна локация в стране, окрестности пляжа Ката: там путешественники выбирают отели за 15,4 тыс. рублей в сутки, что на 40,2% дешевле прошлогодних зимних каникул. А вторую строчку занял Сеул, где тратят на жилье на 40,5% меньше, или 7,8 тыс. рублей в сутки", - рассказали эксперты.

В десятку также вошли: Геленджик (расходы на отели снизились на 35,4% и составили 13,7 тыс. рублей в сутки), Паттайя (-32%, 5,9 тыс. рублей), Абу-Даби (-30,5%, 25,4 тыс. рублей), Рим (-29,7%, 15,1 тыс. рублей), Вологда (-29,6%, 8,5 тыс. рублей), Эсто-Садок (-26,8%, 24,8 тыс. рублей) и Гуанчжоу (-26%, 10,6 тыс. рублей), сообщили в компании.

Среди других городов, где россияне в эти новогодние каникулы бронируют более бюджетные гостиницы, оказались: Мадрид (-25,9%, средняя стоимость - 18,3 тыс. рублей в сутки), Анапа (-25,2%, 7,3 тыс. рублей), Баку (-25,1%, 14,1 тыс. рублей), Зеленоградск (-23,2%, 10,1 тыс. рублей), Будапешт (-20,9%, 11,6 тыс. рублей), Гудаури (-20,1%, 16,3 тыс. рублей), Барселона (-16,5%, 15,2 тыс. рублей), Адлер (-15,7%, 11,6 тыс. рублей), Стамбул (-13,4%, 16,7 тыс. рублей) и район пляжа Най Янг на Пхукете (-13,2%, 8,7 тыс. рублей).