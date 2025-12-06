Аренда загородных домов на Новый год подорожала на 9% за год

Самыми популярными по числу бронирований стали Карелия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ярославская область и Краснодарский край

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Стоимость аренды загородных домов в России на новогодние праздники выросла на 9% по сравнению с 2024 годом, в Московском регионе рост достиг 25%, рассказали ТАСС эксперты.

"В среднем по России на январские праздники стоимость аренды загородного дома выросла на 9% (с 15 650 до 17 115 рублей) относительно прошлого года", - руководитель по развитию сервисов для арендодателей "Авито недвижимость" Рауль Салахов.

По данным платформы, в среднем по стране на новогодние праздники (31 декабря 2025 - 10 января 2026) пользователи забронировали на 57% больше загородных домов, чем в прошлом году. Активнее всего в этот период россияне арендуют дома (81%) и коттеджи (16%). Самыми популярными регионами на новогодние праздники по количеству бронирований загородных домов стали Карелия, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ярославская область и Адыгея.

"По сравнению с прошлым годом средняя ставка аренды домов к Новому году выросла на 20-25%. В среднем ставка аренды в Московском регионе составляет 45 тыс. рублей за сутки", добавила в беседе с ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева. По ее словам, арендаторы начали поиск качественных объектов уже с начала осени, поэтому на сегодняшний день рынок краткосрочной аренды заметно сократился. В этом сезоне к обычным запросам добавились наличие внешней инфраструктуры для проведения досуга в силу увеличенных выходных на Новый год. Средняя площадь дома не более 120-150 кв. м, с наличием бани или сауны, наличие лесного массива или обустроенной рекреации.