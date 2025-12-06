Эксперт Подкидышева: в РФ рост ставок аренды квартир замедлится в 2026 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Прирост ставок аренды на однокомнатные квартиры в городах-миллионниках замедлится в 2026 году. Такое мнение высказала ТАСС исполнительный директор компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Татьяна Подкидышева.

"В 2026 году можно ожидать замедления прироста арендных ставок на однокомнатные квартиры в городах-миллионниках РФ. Прирост будет только на самые качественные лоты с хорошей транспортной доступностью и свежим ремонтом. Таких лотов на рынке остается все меньше, поэтому на них будет наблюдаться повышенный спрос", - заключила эксперт.

По ее словам, ставки аренды в городах-миллионниках РФ выросли на 8,9% в ноябре по сравнению с январем 2025 года. С начала года во всех городах-миллионниках наблюдался рост средней стоимости аренды. Самая высокая стоимость помесячной аренды однокомнатной квартиры зафиксирована в Москве и составляет 73,6 тыс. рублей. С начала года она выросла на 18%.

Самая низкая стоимость - в Воронеже, она составляет 23,4 тыс. рублей, которая с начала года выросла всего на 6%, добавила эксперт.