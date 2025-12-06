Предприниматели ДНР впервые вышли на рынок Китая

Республика, в частности, поставляет за границу кондитерские изделия и замороженные продукты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" впервые помог наладить экспорт донецким производителям продуктов. Об этом сообщила ТАСС руководитель организации Любовь Луговая на Международном таврическом инвестиционно-экономическом форуме.

"Первые экспортные контракты - это наша пищевая промышленность, это и Китай, это и Белоруссия, есть неподдельный интерес", - сказала Луговая.

Она добавила, что речь идет о кондитерских изделиях и замороженных продуктах. Кроме торговли за рубежом, центр помогает донецким предпринимателям осваивать внутренний рынок. Собеседница агентства отметила успехи сотрудничества с Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой. "Потрясающе, каждый день видишь, насколько вся Россия объединилась, и насколько есть единый порыв, сплочение для того, чтобы помочь Донбассу и Новороссии занять достойное место и быстрее интегрироваться в большую экономику страны", - заключила руководитель центра.

С сентября 2023 года в ДНР заработал Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, в декабре открылся центр "Мой бизнес".

5-6 декабря в Москве проходит II Международный таврический инвестиционно-экономический форум. Более 1 тыс. инвесторов собрались в Доме Союзов, чтобы обсудить социально-экономический потенциал и развитие исторических регионов. Ожидается, что форум станет ключевой площадкой для диалога между властью и бизнесом, нацеленного на практическое развитие юга России, включая Донбасс и Новороссию. На форуме представят конкретные инвестиционные предложения и сформируют новые партнерства для социально-экономического развития исторических территорий. Основное внимание уделят проектам в агропромышленном комплексе, транспортной и энергетической логистике, туризме, а также модернизации коммунальной инфраструктуры и внедрению цифровых технологий.