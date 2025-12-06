Самолет из Иркутска дважды не смог сесть в Братске и вернулся обратно

Причиной стали сильный ветер и плохая видимость

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Рейс авиакомпании S7 Иркутск - Братск из-за сильного ветра и плохой видимости после двух попыток посадки вынужден был вернуться в региональный центр. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Братска.

"Из-за погодных условий в Братске рейс из Иркутска вынужден был вернуться в пункт отправления. Приземлиться в Братском аэропорту лайнеру помешали сильный боковой ветер и плохая видимость. Сначала экипаж принял решение уйти на второй круг, а затем - лететь в Иркутск", - говорится в сообщении.

В своем Telegram-канале мэр Братска Александр Дубровин уточнил, что в городе пурга и снег.

В Братске рейс, который должен был прибыть в 08:35 (03:35 мск), ожидают 74 пассажира. По предварительным данным, самолет прилетит в 16:00 (11:00 мск). В аэропорту отметили, что пассажирам будут предложены прохладительные напитки и горячее питание.