Swarovski подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России

Знак регистрируется по четырем классам международной классификации товаров и услуг

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Австрийская компания Swarovski подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию одноименного товарного знака в России, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию знака была подана 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна. Товарный знак регистрируется по четырем классам (№ 09, 14, 21 и 35) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают, в том числе, очки, аксессуары, наручные часы и елочные украшения.

Swarovski временно закрыл свои магазины и приостановил онлайн-продажу своей продукции в РФ в марте 2022 года. В июне 2023 года компания объявила, что полностью ушла с российского рынка.

Компания Swarovski занимается производством бижутерии из хрусталя.