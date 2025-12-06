Swarovski подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Австрийская компания Swarovski подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию одноименного товарного знака в России, выяснил корреспондент ТАСС.
Заявка на регистрацию знака была подана 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна. Товарный знак регистрируется по четырем классам (№ 09, 14, 21 и 35) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают, в том числе, очки, аксессуары, наручные часы и елочные украшения.
Swarovski временно закрыл свои магазины и приостановил онлайн-продажу своей продукции в РФ в марте 2022 года. В июне 2023 года компания объявила, что полностью ушла с российского рынка.
Компания Swarovski занимается производством бижутерии из хрусталя.