ВТБ: российские инвесторы в течение торговой недели проявляли осторожность

Наибольший интерес у клиентов "ВТБ мои инвестиции" вызывали акции ВТБ, "Лукойла", "Газпрома" и СПБ Биржи, сообщили в пресс-службе банка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Осторожный настрой преобладал в течение этой недели на российском рынке акций. Количество продавцов стабильно превышало количество покупателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ со ссылкой на данные "Индекса ВТБ".

При этом, по данным пресс-службы, клиенты "ВТБ мои инвестиции" на этой неделе проявляли повышенный интерес к акциям "Эсэфай" - ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере 902 рублей на акцию (дивидендная доходность выше 50%).

Аномально высокий спрос со стороны покупателей также сохраняется к бумагам "Газпрома", СПБ Биржи и "Лукойла" без явных на то причин. В целом наибольший интерес у клиентов "ВТБ мои инвестиции" в течение недели вызывали акции ВТБ, "Лукойла", "Газпрома" и СПБ Биржи.

На прошлой неделе самыми популярными бумагами у инвесторов были акции "Лукойла", "Газпрома", "Сбербанка" и "Полюса".

В пресс-службе также отметили, что в отраслевом разрезе на этой неделе клиенты "ВТБ мои инвестиции" активно покупали акции представителей финансового сектора (+77,2% неделя к неделе). Больше всего продаж по-прежнему в бумагах компаний из секторов энергетики ( 27,2%) и технологий ( 34,8%).

"На следующей неделе начинается сезон дивидендных отсечек, который продлится до окончания новогодних каникул. Высокая текущая дивдоходность "Циана", "Европлана2, Эсэфай", X5 и "Лукойла" подогревают интерес инвесторов к этим именам. Но стоит разделять разовые истории от регулярных выплат в рамках устоявшейся дивполитики", - добавил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.