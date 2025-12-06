В ДНР откроется дата-центр для развития креативных индустрий

Оборудование удалось закупить благодаря федеральной поддержке

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Дата-центр заработает на базе Центра креативных индустрий в Донецке ДНР в январе 2026 года, сообщила ТАСС руководитель центра "Мой бизнес" в республике Любовь Луговая на Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме.

"Из ближайших планов - на январь планируем открытие дата-центра. Оборудование есть, просто физически не успели открыть центр. Это крутейшее серверное оборудование, компьютеры высокопроизводительные, мощные стоят, чтобы была возможность у предпринимателей снять свое серверное место, ячейку зарезервировать и работать, например, над созданием видеоигр, проектированием нейросетей и так далее", - сказала Луговая.

Она добавила, что оборудование удалось закупить благодаря федеральной поддержке.

С сентября 2023 года в ДНР заработал Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, в декабре открылся центр "Мой бизнес".

5-6 декабря в Москве проходит II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Более 1 тыс. инвесторов собрались в Доме Союзов, чтобы обсудить социально-экономический потенциал и развитие исторических регионов. Ожидается, что форум станет ключевой площадкой для диалога между властью и бизнесом, нацеленного на практическое развитие юга России, включая Донбасс и Новороссию. На форуме представят конкретные инвестиционные предложения и сформируют новые партнерства для социально-экономического развития исторических территорий. Основное внимание уделят проектам в агропромышленном комплексе, транспортной и энергетической логистике, туризме, а также модернизации коммунальной инфраструктуры и внедрению цифровых технологий.