ФРТ оценил динамику роста СЭЗ Донбасса и Новороссии как положительную

Суммарный объем заявленных инвестиций в эти регионы уже превысил 300 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Динамика роста Свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории регионов Донбасса и Новороссии оценивается как положительная - ежегодно число инвесторов увеличивается в два раза, а суммарный объем заявленных инвестиций уже превысил 300 млрд рублей. Об этом ТАСС в кулуарах Международного Таврического инвестиционно-экономического форума сообщила директор по инвестпроектам ППК "Фонд развития территорий (ФРТ)" Наталия Еременко.

"Мы считаем, что динамика у нас достаточно положительная, мы растем практически в два раза ежегодно, но помним о том, что свободная экономическая зона достаточно молодая, действует она с 2023 года. Нам чуть более, чем два года, и на этом этапе мы считаем, что достаточно хороший результат", - сказала Еременко.

За время работы инвесторы из различных сфер деятельности вложили порядка 70 млрд рублей в проекты на территории СЭЗ, из них 50 млрд - это капитальные вложения. Объем плановых инвестиций в уже заявленные проекты оценивается на сумму более 300 млрд рублей, а средний срок реализации инвестиционных проектов составляет примерно четыре года.

Свободная экономическая зона на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была создана 24 июня 2023 года. Она предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, но этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.

О форуме

5-6 декабря в Москве проходит II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Более 1 тыс. инвесторов собираются в Доме Союзов, чтобы обсудить социально-экономический потенциал и развитие исторических регионов. Предполагается, что форум станет ключевой площадкой для диалога между властью и бизнесом, нацеленного на практическое развитие юга России и регионов Донбасса и Новороссии. На форуме представят конкретные инвестиционные предложения и сформируют новые партнерства для социально-экономического развития исторических территорий. Основное внимание обратят на проекты в агропромышленном комплексе, транспортной и энергетической логистике, туризме, а также на модернизацию коммунальной инфраструктуры и внедрение цифровых технологий.