ТАСС: многие авиакомпании мира могут отменить рейсы вечером 31 декабря

Это может произойти из-за их невостребованности в предпраздничный вечер, рассказал источник в авиадиспетчерских кругах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Многие авиакомпании мира - как крупные, так и небольшие - могут отменить вечерние рейсы 31 декабря ввиду их невостребованности в предпраздничный вечер. Об этом рассказал ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

"Опыт показывает, что во второй половине дня 31 декабря спрос на перелеты падает, так как люди обычно заранее стараются прибыть в те места, где будут встречать Новый год. Поэтому из-за низкой востребованности перевозчики могут отменять вечерние рейсы", - сказал собеседник агентства.

Он посоветовал при покупке билетов обязательно уточнять у представителей авиакомпаний планируемое выполнение рейса. "Бывает и так, что из-за той же низкой востребованности вечерние рейсы 31 декабря объединяют с рейсами, запланированными на 1 января", - пояснил эксперт.

Новогодний туризм

Собеседник агентства отметил, что в последние годы набирает популярность новогодний авиационный туризм: пассажиры специально покупают билеты на самолеты, вылетающие поздно вечером 31 декабря в западном направлении.

"Для них появляется возможность не только застать наступление нового года непосредственно в полете, но и встретить его потом еще раз, уже на земле, прибыв в пункт назначения в другом часовом поясе", - пояснил он.

При этом многие авиакомпании готовят на рейсы, которые будут находиться в воздухе в полночь с 31 декабря на 1 января, поздравления и угощения для пассажиров.

Собеседник агентства в этой связи напомнил, что первыми на планете Новый год встречают жители восточных островов государства Кирибати - в Москве в этот момент еще 13:00 31 декабря. Через два часа праздник начинают отмечать в России: первыми это делают жители Чукотки и Камчатки.