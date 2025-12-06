Сенатор Ворона: аренда бесхозных зданий сохранит инфраструктуру Запорожья

Процесс выявления бесхозного имущества идет по указу губернатора региона Евгения Балицкого

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Передача в аренду бесхозных объектов недвижимости в Запорожской области необходима не столько для пополнения бюджета региона, сколько для сохранения его инфраструктуры, которая без эксплуатации придет в негодность. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Международного Таврического инвестиционно-экономического форума сенатор от Запорожской области, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

В Запорожской области процесс выявления бесхозного имущества идет по указу губернатора региона Евгения Балицкого. Он отмечал, что данную недвижимость будут сдавать в аренду после выявления, что может служить одним из новых источников доходов регионального бюджета.

"Если объект бесхозный, если у него собственники по какой-то причине уехали, не хотят работать, не хотят поддерживать, значит регион и федерация должны подхватить эти объекты и не дать им разрушаться. То есть самое главное, чтобы жизнь у них продолжалась. Это вопрос не про аренду и поступление. <...> Должна жизнь быть: аптека, кафе, ресторан, та же заправка. Ее восстановить, если она пострадала, и чтобы она работала. И здесь вторичными являются вопросы конкретной суммы арендной платы", - сказал Ворона.

Он отметил, что поддержка государства в Запорожской области идет и на уровне новых предприятий. В частности, денежный эффект от налоговых льгот в Свободной экономической зоне Донбасса и Новороссии почти сопоставим с суммой инвестиций, однако данная преференциальная территория работает, чтобы регион получил развитие.

О форуме

5-6 декабря в Москве проходит II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Более 1 тыс. инвесторов соберутся в Доме Союзов, чтобы обсудить социально-экономический потенциал и развитие исторических регионов. Предполагается, что форум станет ключевой площадкой для диалога между властью и бизнесом, нацеленного на практическое развитие юга России и регионов Донбасса и Новороссии. На форуме представят конкретные инвестиционные предложения и сформируют новые партнерства для социально-экономического развития исторических территорий. Основное внимание обратят на проекты в агропромышленном комплексе, транспортной и энергетической логистике, туризме, а также на модернизацию коммунальной инфраструктуры и внедрение цифровых технологий.