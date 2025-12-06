Правительство возместит регионам расходы на тушение и мониторинг лесных пожаров

Кабмин направит 2,6 млрд рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство направит регионам России 2,6 млрд рублей на возмещение расходов по тушению лесных пожаров и мониторингу пожарной опасности в лесах. Соответствующее распоряжение было подписано, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Финансирование из резервного фонда правительства предназначено для 11 регионов, в числе которых Бурятия, Карелия, Забайкальский и Красноярский края, Архангельская, Иркутская, Ростовская, Томская области и Ханты-Мансийский автономный округ", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что фактическая площадь лесных пожаров летом и осенью 2025 года в указанных регионах составила более 3,6 млн га. Для их тушения привлекались в том числе самолеты Ан-2 и Ан-3, которые могут брать на борт работников парашютно-десантной пожарной службы, а также вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-8МТВ и других модификаций.

Правительство выделило в рамках распоряжения Бурятии, Коми, Тыве, Красноярскому краю, Архангельской и Иркутской областям суммарно почти 376 млн рублей на компенсацию затрат по организации мониторинга опасности лесного пожара с использованием авиации.

"Правительство и дальше будет содействовать регионам, чтобы своевременно реагировать при возникновении очагов огня и не допустить угрозы жизни и здоровью наших граждан", - отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя принятое решение на заседании правительства 4 декабря.