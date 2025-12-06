В ЦБ оценили рост ВВП в 2026 году в 0,5-1,5%

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов также сообщил, что экономика РФ в течение двух лет бурного роста в 2023-2024 годах приросла на более чем 4%

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Динамика роста ВВП в 2026 году оценивается в 0,5-1,5%, затем ожидается сбалансированный рост до 1,5-2,5%. Об этом сообщил ТАСС советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"В следующем году мы оцениваем рост ВВП в пределах 0,5-1,5% и далее выход на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%", - сказал собеседник агентства.

Тремасов уточнил, что экономика России в течение двух лет бурного роста в 2023-2024 годах приросла на более чем 4%. "Это темпы, которые превосходят потенциальные темпы роста экономики. Под потенциальными темпами имеется в виду траектория устойчивого роста, по которой экономика может двигаться без значимых инфляционных эффектов", - пояснил он.

Собеседник агентства отметил, что потенциальный рост экономики Банк России оценивает в диапазоне 1,5-2,5%. "Экспертные оценки даже чуть ниже, но мы ориентируемся на эти цифры и, в принципе, считаем, что российская экономика может устойчиво расти в диапазоне 1,5-2,5%", - заявил он.

По данным Тремасова, в 2025 году по итогам трех кварталов Росстат оценил рост экономики на уровне 1%. "Наш прогноз по итогам года - 0,5-1%. Правда, в последней статистике за октябрь мы видим сигналы, скорее, ускорения экономического роста. И, возможно, что <…> мы идем ближе к верхней границе этого прогноза. Замедление экономики временное, оно необходимо после двух лет сверхбыстрого роста", - подчеркнул он.