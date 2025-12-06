В столичном метро протестировали новый поезд "Москва-2026"

Тестирование провели без пассажиров в вечернее время

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Новый поезд "Москва-2026" протестировали на БКЛ и Замоскворецкой линии столичного метро. Тестирование проходит без пассажиров и в вечернее время, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.

"Продолжаем обкатку новейшего состава "Москва-2026" на инфраструктуре метро, чтобы совсем скоро он мог выйти на Замоскворецкую линию. Делаем это без пассажиров и в вечернее время, чтобы не мешать графику движения", - говорится в сообщении.

На Замоскворецкой и Большой кольцевой линиях проверялось, как фары нового поезда приглушают яркость при въезде на станцию и работают световые элементы в тоннеле, а также затемнение фар при встречном поезде в двухпутном тоннеле.

До конца 2025 года в столичный метрополитен поступят 40 вагонов серии "Москва-2026", отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Поезд должен проехать более 300 км без нареканий, чтобы начать работу на Замоскворецкой линии. "В ближайшие два года планируем получить еще более 700 вагонов, которые выйдут на Замоскворецкую и будущую Рублево-Архангельскую линии", - добавил он.