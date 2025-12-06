Инвестор порта Бердянска начнет работу в 2026 году

По словам сенатора от Запорожской области Дмитрия Вороны, инвестор уже определен

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Инвестор, который займется вопросами развития порта Бердянска Запорожской области, уже определен и должен приступить к работе в 2026 году. Задача властей региона - обеспечить загрузку порта, сообщил ТАСС в кулуарах Международного Таврического инвестиционно-экономического форума сенатор от Запорожской области, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что порт Бердянска может быть передан в аренду инвестору до конца 2025 года, когда будут закончены связанные с объектом юридические и технические процедуры.

"Есть уже инвестор, который определен, который в порту, насколько я понимаю, с 2026 года уже точно начнет свою работу", - сказал Ворона.

Он добавил, что сейчас основная задача - это загрузка порта, раскрытие его инвестиционного потенциала, который тормозится атаками со стороны Вооруженных сил Украины.

По данным Министерства транспорта России, в 2024 году мощность Бердянского морского порта составляла 1,7 млн тонн. Единый институт пространственного планирования разработал ряд мер, которые помогут увеличить мощность Бердянского морского порта до 2,4 млн тонн к 2030 году.

О форуме

5-6 декабря в Москве проходит II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Более 1 тыс. инвесторов соберутся в Доме Союзов, чтобы обсудить социально-экономический потенциал и развитие исторических регионов. Предполагается, что форум станет ключевой площадкой для диалога между властью и бизнесом, нацеленного на практическое развитие юга России и регионов Донбасса и Новороссии. На форуме представят конкретные инвестиционные предложения и сформируют новые партнерства для социально-экономического развития исторических территорий. Основное внимание обратят на проекты в агропромышленном комплексе, транспортной и энергетической логистике, туризме, а также на модернизацию коммунальной инфраструктуры и внедрение цифровых технологий.