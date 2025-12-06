В МВД призвали не переходить по ссылкам из СМС

Часто мошенники выдают себя за сотрудников банка и под разными предлогами просят сообщить им реквизиты карты, код безопасности и одноразовый пароль, предупредили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россиянам следует отключить функцию отображения текста входящих СМС-уведомлений на экране заблокированного телефона, а также не переходить по ссылкам из СМС, даже если в них утверждается, что они поступили из банка для безопасного использования приложений. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

Там отмечается, что часто мошенники выдают себя за сотрудников банка и под предлогом, например, "сбоя в базе данных", "начисления бонусов" или "подключения к социальной программе", просят сообщить им реквизиты карты, код безопасности и одноразовый пароль. Это делается с целью списания денег со счета.

В МВД для безопасного пользования интернет-банком рекомендуют не переходить по ссылкам из СМС-сообщений, даже если в них утверждается, что они из банка. "Отключите функцию отображения текста входящих СМС-уведомлений на экране заблокированного телефона", - советуют в ведомстве. Также МВД предостерегло от использования Face ID или отпечатка пальца в приложениях банков, рекомендовав остановиться для идентификации на сложных паролях. Важно установить качественную антивирусную программу, подчеркивается в материалах МВД.

Кроме того, в целях безопасности не стоит хранить в телефоне реквизиты карты: номер, срок действия, проверочный код и ПИН-код карты, а также избегать входа в систему мобильного банкинга с чужих устройств.